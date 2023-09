Cuadrado sufre duro revés en el Inter de cara al inicio de la Champions League

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado, carrilero del Inter, no viajará a San Sebastián para el duelo ante la Real Sociedad de la Champions League por una inflamación del tendón en su rodilla izquierda que arrastra desde la pasada semana.



El carrilero, nueva incorporación 'nerazzurra' procedente del Juventus, no jugó ni con la Selección Colombia en el partido de Eliminatorias ante Chile ni el derbi ante el Milan del pasado sábado.



Este martes, además, no se entrenó junto al resto de sus compañeros y realizó trabajo específico para poder estar disponible en el duelo de este fin de semana ante el Empoli.

El italiano Simone Inzaghi, técnico interista, pierde así a uno de los recambios para el carril derecho que ya había utilizado en los tres primeros partidos de Serie A.



De esta manera, el francés Benjamin Pavard, también reciente incorporación 'nerazzurra', se posiciona como la principal alternativa durante la segunda mitad para el neerlandés Denzel Dumfries o incluso para el italiano Matteo Darmian, que actuará previsiblemente en la línea de tres centrales.

¿Estará Cuadrado para las Eliminatorias?

La inflamación que presenta Cuadrado con el Inter de Milan no parecen comprometer su presencia para los partidos de Eliminatorias ante Uruguay y Ecuador en octubre. Igualmente, todo depende de la evolución que presente para que Néstor Lorenzo lo tenga en la próxima lista de convocados.

