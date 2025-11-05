Dávinson brilló con Galatasaray: goleada que confirma crisis de Ajax

Victor Osimhen hizo historia para el Galatasaray y hundió al Ajax (0-3), lejos del histórico club que marcó una época en el fútbol mundial y que ahora transita por el principal torneo continental como un comparsa, hundido en el último puesto de la clasificación de la Liga de Campeones.

Vea también: Definida la final del Mundial Sub 17 Femenino: fecha y hora

El cuadro de Amsterdam sumó su cuarta derrota seguida. Cuenta sus partidos por decepciones el equipo de John Heitinga, que puede tener sus horas contadas como preparador del combinado neerlandés que ha dejado de dominar la Eredivisie y no le llega para competir en Europa.

El revés en el Johan Cruyff Arena se unió a los que padeció contra el Inter, el Marsella y el Chelsea. No ha puntuado aún y tampoco estuvo cerca de hacerlo ante el Galatasaray, al que le bastó el acierto de su goleador para obtener un registro histórico.

Le puede interesar: [Foto] Revelan la camiseta suplente de Colombia para el Mundial 2026

Y es que mientras el atacante nigeriano firmaba un hat trick que le erige en el mejor goleador de la Champions, con seis goles, por delante de Harry Kane, Kylian Mbappe y Erling Haaland, el club de Estambul sumó por primera vez desde diciembre del 2012 tres victorias seguidas en la competición. Tras perder con el Eintracht en la jornada inicial, el combinado de Okan Buruk ha tumbado al Liverpool y al Bodo Glimt antes de superar al Ajax, ante el que rompió su maleficio como visitante. Llevaba diez partidos sin ganar en Europa a domicilio.

Ya había amenazado Osimhen en la primera parte en la que el Galatasaray mostró un dominio que fue de más a menos. El Ajax, condicionado por sus malos resultados, sacó la cabeza en el tramo final y por medio de Oscar Gloukh tuvo cierta presencia en ataque.

El festival del nigeriano se redujo a diecisiete minutos de inspiración. En el 59 abrió el marcador en un gol de cabeza, de anticipación en un centro desde la derecha de Leroy Sane que remató en el área pequeña.

Lea también: Marruecos explotó con Luis Díaz tras lesión de Hakimi: “Criminal...”

Después completó su cuenta de penalti. El primero en el 65, por mano de Youri Baas que descubrió el VAR, el segundo, también por mano dentro del área, de Gerald Alders, en el 77.