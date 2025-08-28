Cargando contenido

Richard Ríos, colombiano en Benfica que jugará Champions
Definidos los rivales de Richard Ríos y Benfica en la Champions League

Benfica y Richard Ríos tendrán a Real Madrid, Juventus y Chelsea entre su grandes rivales.

Benfica, con el mediocampista colombiano Richard Ríos, se ganó el derecho a jugar la fase de la liga de la UEFA Champions League 2025/2026, después de superar dos rondas previas. 

El equipo portugués dejó en el camino al Niza de Francia en primera instancia y posteriormente superó al Fenerbahçe de Turquía en los playoffs.

 

Este jueves 28 de agosto, después de realizarse el sorteo de la fase de la Liga de la UEFA Champions League, Benfica y Richard Ríos conocieron a los ocho rivales que deberá enfrentar.

Los portugueses tendrán un duro debut, ya que se medirán en la primera jornada con Real Madrid en condición de local. Posteriormente, Benfica visitará a Chelsea y en la tercera jornada chocará en casa con Bayer Leverkusen.

El calendario del equipo de Richard Ríos, Nicolás Otamendi y compañía también se medirá con Juventus, Ajax y Newcastle como visitante y jugará con Napoli y Qarabag en Lisboa.

Rivales de Benfica en Champions League

Real Madrid (local)
Chelsea (Visitante)
Bayer Leverkusen (Local)
Juventus (Visitante)
Napoli (Local)
Ajax (Visitante)
Qarabag (Local)
Newcastle (Visitante) 

