Definidos los rivales de Richard Ríos y Benfica en la Champions League

Este jueves 28 de agosto, después de realizarse el sorteo de la fase de la Liga de la UEFA Champions League, Benfica y Richard Ríos conocieron a los ocho rivales que deberá enfrentar.

Los portugueses tendrán un duro debut, ya que se medirán en la primera jornada con Real Madrid en condición de local. Posteriormente, Benfica visitará a Chelsea y en la tercera jornada chocará en casa con Bayer Leverkusen.

El calendario del equipo de Richard Ríos, Nicolás Otamendi y compañía también se medirá con Juventus, Ajax y Newcastle como visitante y jugará con Napoli y Qarabag en Lisboa.