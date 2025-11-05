Desde Paris también defienden a Lucho: "Es futbol"

La jugada que cambió el partido

La acción ocurrió al minuto 45+3, cuando Hakimi le ganó una pelota dividida a Díaz y el colombiano, en su intento por recuperarla, se lanzó al suelo con fuerza, impactando la pierna izquierda del lateral marroquí. Aunque no hubo intención de lastimar, la entrada fue imprudente. El árbitro en primera instancia sacó solo amarilla pero tras revisión de VAR decidió expulsar al colombiano.

Hakimi abandonó el terreno de juego visiblemente afectado, mientras Díaz se marchaba cabizbajo, consciente de la gravedad del choque.

“Es fútbol, no hay mala intención”: Luis Enrique

En rueda de prensa, Luis Enrique, técnico del PSG, se refirió al incidente y evitó culpar al colombiano. El español defendió la naturaleza del juego y destacó que fue una acción desafortunada, pero sin mala intención.

“Lo de Achraf es el fútbol. Es un deporte de contacto, es una lástima. Es complicado para los jugadores. Son acciones que son así. Me acuerdo de la lesión de Musiala, es mala suerte”, señaló el entrenador.

De esta forma, el estratega del conjunto parisino “indultó” a Luis Díaz, bajando la tensión que había generado la jugada en redes y en la prensa francesa.