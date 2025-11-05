Actualizado:
Desde Paris también defienden a Lucho: "Es futbol"
El entrenador parisino se tomó el tiempo de calmar las aguas en plena rueda de prensa.
El Bayern Múnich dio el golpe en París. Por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, el equipo alemán venció 2-1 al PSG con un doblete de Luis Díaz, figura indiscutible del primer tiempo. Sin embargo, terminó con polémica, el colombiano fue expulsado por una dura entrada sobre Achraf Hakimi, quien salió lesionado y entre lágrimas del campo.
La jugada que cambió el partido
La acción ocurrió al minuto 45+3, cuando Hakimi le ganó una pelota dividida a Díaz y el colombiano, en su intento por recuperarla, se lanzó al suelo con fuerza, impactando la pierna izquierda del lateral marroquí. Aunque no hubo intención de lastimar, la entrada fue imprudente. El árbitro en primera instancia sacó solo amarilla pero tras revisión de VAR decidió expulsar al colombiano.
Hakimi abandonó el terreno de juego visiblemente afectado, mientras Díaz se marchaba cabizbajo, consciente de la gravedad del choque.
“Es fútbol, no hay mala intención”: Luis Enrique
En rueda de prensa, Luis Enrique, técnico del PSG, se refirió al incidente y evitó culpar al colombiano. El español defendió la naturaleza del juego y destacó que fue una acción desafortunada, pero sin mala intención.
“Lo de Achraf es el fútbol. Es un deporte de contacto, es una lástima. Es complicado para los jugadores. Son acciones que son así. Me acuerdo de la lesión de Musiala, es mala suerte”, señaló el entrenador.
De esta forma, el estratega del conjunto parisino “indultó” a Luis Díaz, bajando la tensión que había generado la jugada en redes y en la prensa francesa.
Cuarta expulsión en la carrera de Luis Díaz
La tarjeta roja ante el PSG fue la cuarta expulsión en toda la carrera profesional de Luis Díaz. La última había sido en 2021, cuando vestía la camiseta del Porto, en un partido de la Copa de Portugal ante el Sporting Braga.
A pesar del incidente, el colombiano dejó una gran impresión en París, anotando los dos goles que encaminaron la victoria del Bayern y consolidando su gran momento en el fútbol europeo
