Dupla colombiana: formaciones de Atalanta y Real Madrid para la Champions

Zinedine Zidane añade un centrocampista más con la novedad de Isco Alarcón como titular en Bérgamo, modificando su sistema para protegerse en la ida de los octavos de final ante el Atalanta, comenzando sin un delantero centro puro, con Mariano Díaz en el banquillo.



El estilo de juego vertical del Atalanta provoca un retoque táctico de Zidane, que apuesta por aumentar a cuatro los integrantes del centro del campo con la entrada de Isco. El centrocampista malagueño no es titular desde el 20 de enero, fecha de mal recuerdo por la eliminación en Copa del Rey ante el Alcoyano.

Lea también: Independiente Medellín inscribirá a Walter Rodríguez para reforzar el mediocampo



🇨🇴 Muriel & Zapata in attack for Atalanta tonight...



⚫️🔵 Most likely hero for the hosts? @Atalanta_BC | #UCL