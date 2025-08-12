Durán acerca al Fenerbahce a Champions; un colombiano será eliminado

Fenerbahce sacó la casta ante un difícil Feyenoord en la tercera ronda de la UEFA Champions League, penúltimo paso para sellar la clasificación para la fase de grupos de la máxima competencia europea. Los dirigidos por José Mourinho tenían que voltear el marcador adverso de la ida cuando perdieron 2-1 en Países Bajos.

Justamente, en el compromiso de vuelta, Fenerbahce respetó la casa, pese a que la historia inició con dolores de cabeza por el primer gol de Feyenoord que ponía las cosas mucho más complejas para José Mourinho y sus dirigidos. Antes de que acabara la primera parte, los turcos golpearon con Jhon Jáder Durán que puso a su equipo a ganar.

Vea también: Llega la Categoría C al FPC: ya tendría fecha confirmada de inicio

Sobre los 62 minutos, José Mourinho tuvo que modificar la delantera con la salida de Jhon Durán que tuvo una lesión, la cual esperan que no sea grave para las pretensiones y las necesidades de sellar la clasificación para la fase de grupos de la Champions.

Sin el colombiano en la cancha, Fenerbahce no perdió el olfato goleador y aprovechó que Feyenoord estaba desconectado para seguir derecho con un marcador positivo de 5-2. Con este resultado y con un 6-4 en el global, accedieron a los Play-Offs. En caso de superar esa fase, dirán presente en la fase de grupos.

UN COLOMBIANO QUEDARÁ ELIMINADO DE LA CHAMPIONS LEAGUE

La victoria del Fenerbahce permitirá que los turcos jueguen el Play-Off definitivo para sellar el paso a la fase de grupos. Para ello, deberán esperar a su rival que saldrá de la serie entre Benfica de Richard Ríos y el Niza. Los portugueses encaminaron la clasificación con un 0-2 en Francia.

Richard Ríos persigue el mismo sueño de Jhon Jáder Durán de sellar la clasificación para la zona de grupos de la Champions, y todo parece indicar que los dos jugadores de la Selección Colombia serán rivales en la serie definitiva. En dado caso, uno de los dos futbolistas colombianos se quedarán afuera de la competencia más importante a nivel de clubes.

Le puede interesar: Ex DT de Selección Colombia se postuló para remplazar a Peirano en Nacional

Jhon Durán deberá esperar también recuperarse de la lesión para estar en buen estado físico de cara a esa llave definitiva para estar en la Champions superando las fases previas. Ambos jugadores acabaron de llegar a sus respectivos clubes y buscan consolidarse en la élite europea.

CUÁNDO SERÁN LOS PARTIDOS DE LOS PLAY-OFFS DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Los Play-Offs de la Champions no se detienen y el Fenerbahce, que celebró la clasificación en Turquía deberá respetar la casa nuevamente en el primer sorbo de esta fase del torneo. Los turcos deberán dar el golpe el miércoles 20 de agosto a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia.

Lea también: Jhon Durán enciende alarmas en Fenerbahce; salió lesionado en duelo ante Feyenoord

Por su parte, todo se definirá en Lisboa con el Benfica siendo titular en busca de sacar un buen resultado afuera de su fortín para cerrar ante su público de una manera más cómoda. Este partido será el 27 de agosto a partir de las 2 de la tarde en horario colombiano.