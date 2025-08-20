Durán decepcionó en Champions: Mourinho no salió contento con el colombiano

El camino por un nuevo trofeo de la Champions League ya comenzó y junto con ello se empiezan a definir los últimos equipos que se quedarán con un cupo directo a la fase de grupos de la competencia, en donde habrá un colombiano menos, ya que en los playoff se enfrentan justamente Fenerbahce y Benfica, equipos en donde militan los jugadores de la Selección Colombia, Jhon Durán y Richard Ríos.

La escuadra comandada por José Mourinho tuvo la oportunidad de iniciar como local en esta nueva instancia de la competencia ante Benfica tras haber dejado en el camino a Feyenoord. Sin embargo, el cuadro turco no pudo sacar ventaja de ello y terminó dando un empate que no pudo ser roto por el delantero colombiano, Jhon Durán, quien no cumplió con la expectativas del estratega portugués, tuvo una actitud poco profesional dentro del terreno de juego y no pudo ni siquiera terminar los 90 minutos.

Así le fue a Jhon Durán en el partido entre Fenerbahce y Benfica en Champions

El Estadio Şükrü Saracoğlu fue el escenario deportivo que acogió el partido de ida de los playoff de la Champions League entre Fenerbahce y Benfica, y también el cual fue testigo de uno de los partidos con menor rendimiento de Jhon Durán, ya que no pudo aportar a que su equipo, con un jugador más dentro del terreno de juego y auspiciando como local no pudiera sacar diferencia en el marcador global.

El atacante de la Selección Colombia inició como titular y comenzó con el "pie izquierdo", ya que a tan solo 27 minutos de haber iniciado el partido recibió la tarjeta amarilla y en varias ocasiones estuvo cerca de recibir la segunda, hecho que no le gustó a Mourinho y que al final le terminaría costando la salida sobre el 67.