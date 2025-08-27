Durán no ve una: peor calificado, pocos minutos y fea eliminación

Parece que lo de Jhon Jader Durán en el Fenerbahçe SK no está siendo lo mejor y eso quedó comprobado tras el pobre partido que vivió su equipo este miércoles ante Benfica en el play-off de la Champions League.

Los turcos perdieron 1-0 y así abandonaron la oportunidad de ir a la siguiente ronda, pero lo llamativo de esto es la lluvia de críticas al colombiano, que no ha podido brillar de la forma que, al parecer, la presidencia y los hinchas esperaban.

Durán ingresó al minuto 65 para reemplazar a Archie Brown y para entonces, Fenerbahçe ya perdí 1-0 con gol de Kerem Aktürkoğlu.

El colombiano tenía la gran misión de ingresar a cambiar el partido y disparar al arco las veces que fueran necesarias para empatar el encuentro y mantener a su equipo con vida, pero eso no fue así.