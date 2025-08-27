Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 16:24
Durán no ve una: peor calificado, pocos minutos y fea eliminación
Jhon Jader Durán tampoco fue titular en este partido jugado en la jornada de este miércoles.
Parece que lo de Jhon Jader Durán en el Fenerbahçe SK no está siendo lo mejor y eso quedó comprobado tras el pobre partido que vivió su equipo este miércoles ante Benfica en el play-off de la Champions League.
Los turcos perdieron 1-0 y así abandonaron la oportunidad de ir a la siguiente ronda, pero lo llamativo de esto es la lluvia de críticas al colombiano, que no ha podido brillar de la forma que, al parecer, la presidencia y los hinchas esperaban.
Vea también: Jhon Durán suma nueva polémica en Fenerbahce: "No es lo que esperábamos"
Durán ingresó al minuto 65 para reemplazar a Archie Brown y para entonces, Fenerbahçe ya perdí 1-0 con gol de Kerem Aktürkoğlu.
El colombiano tenía la gran misión de ingresar a cambiar el partido y disparar al arco las veces que fueran necesarias para empatar el encuentro y mantener a su equipo con vida, pero eso no fue así.
Al contrario, Jhon Jader no tuvo ni un remate al arco en el tiempo que estuvo y parecía no estar cómodo con el juego de su equipo, lo que claramente ocasionó una lluvia de críticas de los aficionados a través de las redes sociales.
Esta derrota se une con lo dicho por Murat Aşık, miembro de la Junta del Consejo Superior del equipo de Turquía, quien en una de las recientes declaraciones dejó claro que “El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán”.
Le puede interesar: [VIDEO] Jhon Durán se reportó con asistencia en victoria de Fenerbahce
Con este rendimiento, y según las aplicaciones de fútbol, Durán se queda con una de las peores calificaciones del partido por debajo de seis puntos sobre diez.
El próximo partido del Fenerbahçe SK será el domingo 31 de agosto ante Gençlerbirliği S.K.
Otras noticias
JAMES NO ES LÍDER EN SELECCIÓN; JHON JADER DURÁN QUIEBRA
Fuente
Antena 2