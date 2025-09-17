El Barcelona vuelve a Newcastle... pero el recuerdo sigue siendo colombiano

Un colombiano salió figura

El primer enfrentamiento entre Newcastle y Barcelona fue en la temporada 1997/98, en esta se enfrentaron en fase de grupos, en la jornada uno el equipo inglés se llevó la única victoria que tiene enfrentando a los catalanes y fue ahí donde Faustino Asprilla fue la gran figura del partido.

El encuentro terminó con un ajustado 3-2 a favor del Newcastle, los tres goles del equipo inglés los marcó el "Tino" quien se convirtió en el único futbolista colombiano en marcarle tres goles al Barcelona en toda la historia. Hace ya más de 25 años en un partido en el que jugaban estrellas como Luis Figo, Rivaldo o Luis Enrique, el que se llevó todos los reflectores fue Faustino, el primer gol llegó tras un penalti que él mismo fabricó y el segundo y el tercero fueron goles calcados en los que todo el mundo vio la icónica celebración del colombiano, repiqueteo, persignación y voltereta.