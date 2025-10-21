El Benfica de Richard Ríos cada vez más hundido, perdió 3-0 con Newcastle

Anthony Gordon está tocado por una varita en la Liga de Campeones: cuatro goles acumula el extremo inglés, cuya última víctima fue el Benfica de un José Mourinho que aún no sabe lo que es sumar un solo punto en Europa esta temporada.



El portugués, que asumió el mando de los lisboetas tras la derrota frente al Qarabag, ha sumado dos sinsabores más, contra Chelsea y Newcastle United, y está hundido en los últimos puestos de la tabla con cero puntos de nueve posibles.



Mourinho tiene uno de los grandes retos de su carrera para en los cinco partidos que le quedan levantar a este equipo y tratar de meterlo en la siguiente ronda. No es imposible, pero necesita mejorar y tener una pizca más de suerte que la que mostró en St. James' Park, donde Lukebakio se quedará varios días pensando en las dos ocasiones que tuvo con 0-0.



El ex del Sevilla se topó con un paradón de Nick Pope en un mano a mano y con una madera que escupió un disparo suyo desde el balcón del área. Tuvo el gol, lo rozó, pero perdonó y el Newcastle les castigó.



A la media hora, los 'Magpies' enlazaron una jugada de cuatro toques para adelantarse en el marcador. Recuperación en el centro del campo, pase en profundidad de Bruno Guimaraes para Jacob Murphy y el inglés le sirvió un centro de la muerta a Gordon para que hiciese su cuarto gol en esta Champions. Un tanto al Barcelona, dos al Royale Union y uno al Benfica.