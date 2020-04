El calendario que tendría la Champions League para su regreso

Hace algunos días la Uefa había anunciado sus intenciones de continuar con el calendario futbolístico en Europa a partir de julio y con las competiciones europeas a partir de agosto, situación que sigue en sus planes y para la cual ya analizan un posible calendario. El mismo, fue revelado en las últimas horas por la cadena 'Sky Sports' de Italia, en la que se presentaron las fechas en las que se retomaría el fútbol en la competencia de clubes más importante del 'Viejo Continente'.

Le puede interesar: Córdoba recordó su llegada a Boca y contó el motivo por el que no se retiró allá

Según dicho reporte, los partidos restantes de octavos de final, se disputarían a partir del 7 de agosto iniciando con los duelos Juventus vs Olympique de Lyon y Manchester City vs Real Madrid; los partidos restantes, Bayern Munich vs Chelsea y Barcelona vs Napoli, se disputarían el 8 de agosto y cada club conservaría su localía, buscando no favorecer a ninguno de los equipos participantes.

Posteriormente, según el mismo informe, los cuartos de final se jugarían entre el 11 y el 15 del mismo mes, con juegos de ida y vuelta, mientras que las semifinales lo harían en la semana del 18 al 22 y la final, a único partido que se realizaría en Estambul, se disputaría el 29 de agosto, para darle continuidad a un evento cuya siguiente temporada iniciaría en octubre de 2020.

Lea también: Fabregas: "La idea de Messi siempre ha sido acabar su carrera en el Barcelona"

Vale la pena destacar que uno de los partidos que más críticas levantó fue el disputado entre Atalanta y Valencia, el cual fue considerado como uno de los grandes focos de contagio en Italia y en España, pues se considera que varias de las personas presentes en el estadio pudieron haber estado enfermas y tener contacto con otros cientos de fanáticos.