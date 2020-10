El escándalo en Real Madrid: Benzemá vs Vinicius y una cámara que los delató

Las cámaras de la televisión francesa RMC Sport registraron anoche críticas del delantero francés Karim Benzema a uno de sus compañeros, poco antes de saltar al campo tras el descanso del duelo de Liga de Campeones que enfrentó al Real Madrid contra el Borussia de Monchengladbach.



"Juega fatal. Hermano, no se la pases a él. Juega en nuestra contra", le dice Benzema, en francés, a su compatriota Ferland Mendy.

Lea también: Rafael Santos Borré explicó por qué no fue convocado a la Selección Colombia



Aunque no se identifica a quien se refiere, los medios franceses apuntan a que es el brasileño Vinicius, que se encontraba a escasos metros de ellos cuando se produjo la conversación.



La misma dura más, pero ya no puede escucharse lo que dice el atacante francés a Mendy, en presencia también del portero belga Thibaut Courtois.

De interés: Alfredo Morelos marcó y le dio la victoria a Rangers en Europa League

Todo este tema causó un complejo cisma en Real Madrid en medio del pálido presente que viven en la Champions League. Varios fanáticos tomaron partidos a favor del ídolo francés, pero desde Brasil han arremetido contra Benzemá, incluso involucrando a jugadores cono Richarlison (Everton) que cuestionó a Benzemá a través de las redes sociales.

En Real Madrid apuntan a que ambos ju8gadores dialogaron y ya hicieron las paces, pero las rencillas han quedado ahí; además Vinicius está en el ojo del huracán por su bajo rendimiento en el ataque del equipo de Zidane.