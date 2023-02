El 'nuevo' Chelsea vuelve a la Champions en su visita al Dortmund

El Borussia Dortmund del 'deseado' Jude Bellingham y que está en racha positiva pondrá a prueba al 'nuevo' Chelsea, el equipo que más dinero gastó en el 'mercado' invernal y que, ahora, lideran el centrocampista argentino Enzo Fernández, uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol, y el portugués Joao Félix, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



El Dortmund llega al duelo contra el Chelsea en medio de una racha de ocho victorias consecutivas en partidos oficiales que le ha permitido volverse a meter en la lucha por la Bundesliga.

Vea también: Sudamericano dejó muchas cosas: delantero viajó a Inglaterra y será nuevo jugador del Chelsea



La recuperación de Sebastian Haller, tras su larga baja por un cáncer en el los testículos, y del capitán Marco Reus han sido dos elementos que han fortalecido al equipo.



Además, hay jugadores como Julian Brandt que en los últimos partidos han mostrado su mejor versión lo que no siempre había sido en la primera mitad de la temporada.



En lo personal el entrenador Edin Terzik no podrá contar con Youssufa Moukoko que será baja varias semanas por una lesión de tobillo que sufrió en la victoria por 0-2 ante el Werder Bremen.



Terzic ha atribuido la racha al equilibrio que hay actualmente en la plantilla que le ha permitido dosificar a algunos jugadores, entre ellos a Haller tras su enfermedad, y compensar también bajas por lesión o sanciones.



"Hay jugadores que empiezan los partidos, jugadores que los terminan y jugadores que los definen", ha dicho Terzic para explicar la racha.



Terzic habla de una "euforia saludable" en el grupo tras la racha de victorias.



La eliminatoria de Liga de Campeones pilla al Chelsea en el peor momento desde que llegó Graham Potter, con una sola victoria en 2023. Pese a la tremenda inversión del pasado mercado invernal (más de 330 millones de euros), el equipo aún no despega y, con la Premier ya perdida, la cuarta plaza casi inalcanzable y las dos copas perdidas, la Champions es el único palo al que los 'Blues' pueden agarrarse para salvar la campaña.



El rayito de esperanza para el Chelsea es que uno de los fichajes ya es titular indiscutible, Enzo Fernández, y otro de los cedidos, Joao Félix, ha brillado en cada minuto que ha jugado. Han sido pocos para el portugués, por su expulsión en enero en Craven Cottage, pero este fin de semana se estrenó como goleador y da la sensación de que siempre que Potter le tenga disponible le va a poner como titular.

Le puede interesar: Joao Félix y Enzo Fernández no salvaron al Chelsea: los 'blues' cedieron puntos en la Premier



Enzo, Mudryk y Joao Félix son los tres jugadores que el Chelsea ha decidido apuntar para las eliminatorias de 'Champions', lo que supone prescindir de Badiashile. De esta manera se rompe la unión Thiago Silva-Badiashile que le ha reportado tres puertas a cero en los últimos cuatro partidos al Chelsea.



A esto se une un problema endémico en ataque de los de Stamford Bridge, que solo han marcado 23 goles en 22 partidos en Premier, su peor bagaje en casi 20 años en la competición. La falta de un delantero centro es sangrante, fiándolo todo a Kai Havertz, ya que Pierre-Emerick Aubameyang tampoco ha sido inscrito en la Champions.



Además, el Chelsea llega a este partido amenazado por las tarjetas amarillas. Si Koulibaly, Mount, Gallagher o Mudryk ven una cartulina en el Signal Iduna Park, se perderán la vuelta en Londres.