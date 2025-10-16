El Real Madrid de Linda le dio un repaso al PSG y sueña en Champions

El Real Madrid logró este jueves una importante victoria en casa del Paris Saint Germain, al que venció por 1-2 en la segunda jornada de Liga de Campeones femenina para sumar tres puntos que le colocan como segundo en la clasificación, sólo por detrás del Barcelona.



La francesa Naomi Feller (m.29) y la española Alba Redondo (m.45+2) fueron las goleadoras de un conjunto blanco que demostró su pegada y efectividad en el primer tiempo ante un PSG controlador pero que reaccionó tarde. En el equipo francés jugó la lateral zurda internacional Olga Carmona, que el pasado verano cambió de aires de Madrid a París.

El punto negativo fue la lesión de la guardameta alemana Merle Frohms, que tuvo que ser sustituida en el minuto 16 tras un golpe en la rodilla, pero la española Misa Rodríguez la sustituyó. También salió tocada la colombiana Linda Caicedo a la hora de partido.



El cuadro de Pau Quesada firma un gran inicio en la máxima competición continental de clubes, tras el claro triunfo ante el Roma (6-2) en la primera jornada, que le permite mirar al Barcelona de tú a tú con los mismos puntos aunque con peor porcentaje de goles, con 8 goles a favor y dos en contra, por el 11-1 de las azulgranas.