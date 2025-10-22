Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 15:55
El Real Madrid se impuso en casa: Victoria 1-0 sobre una gran Juventus
El Real Madrid y la Juventus se enfrentaron por la tercera fecha de Champions.
El equipo más veces campeón de la Champions League se enfrentó a un duro rival como la Juventus en la tercera fecha de esta edición de la fase de liga del torneo continental. Un partido complicado para los dirigidos por Xabi Alonso que se preparan para el clásico frente al Barcelona el fin de semana.
El Real Madrid llegaba a este partido luego de dos victorias contundentes en sus dos primeras salidas, mientras que la Vecchia Signora llegaba después de dos muy emocionantes empates uno 4-4 y el otro 2-2.
Un primer tiempo muy intenso pero sin gol
En el primer tiempo los dos equipos se sacaron chispas, la Juventus empezó mucho mejor y puso en aprietos un par de veces a Courtois que tuvo que salvar a su equipo más de una vez. Con un Vlahovic muy activo y muy peligroso la Juve estuvo muy cerca de ponerse por encima en el marcador, pero contra el Madrid no se puede perdonar y después del minuto 20 el equipo blanco se lo llevó por encima dejando como figura del primer tiempo a Di Gregorio arquero de la Vecchia Signora quien le negó el gol al equipo blanco durante todo el primer tiempo.
La primera parte se vivió con mucha intensidad, muchas opciones de gol y una gran paridad analizando los primeros 45 minutos, que dejaron al equipo madrileño con mejores sensaciones pero con la idea de mejorar sobre todo en la parte defensiva para el segundo tiempo.
La segunda parte definió el encuentro
La segunda parte empezó exactamente igual a la primera, el equipo italiano salió con el cuchillo entre los dientes intentando imponer su futbol con una presión asfixiante, nuevamente con su mejor opción en ataque muy activo, el mismo Vlahovic tuvo la oportunidad del primero después de una contra que cogía muy mal parado al Madrid y dejaba solo al delantero con el arquero belga que se impuso con mucha categoría. Después de la jugada desaprovechada el Real Madrid tomó las riendas del encuentro, empezó a presionar y a manejar los tiempos hasta el minuto 57 cuando tras una gran jugada de Vinicius, Bellingham aprovechó el rebote y puso el 1-0.
Después del gol el Madrid dominó el partido, posesiones largas, transiciones por las bandas y una presión asfixiante cuando no tenían el balón, muchas opciones de gol desaprovechadas y sacando figura nuevamente al portero italiano.
Esto se le viene a ambos equipos.
El Madrid con puntaje perfecto en estas primeras tres fechas se mantiene entre las primeras posiciones de la tabla y se prepara para lo que será el duelo más atractivo de la próxima fecha y uno de los más importantes de la fase de grupos cuando visite Anfield para enfrentar al Liverpool.
Por su lado la Juve no viene muy bien, 2 empates y una derrota en sus primeros tres partidos en los que si bien ha mostrado categoría y mejoría no lo ha podido plasmar en el marcador, para el próximo encuentro enfrentarán al Sporting de Lisboa en casa en un duelo que podría ser definitivo para las aspiraciones del club italiano.
Fuente
Antena 2