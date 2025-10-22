El Real Madrid se impuso en casa: Victoria 1-0 sobre una gran Juventus

Un primer tiempo muy intenso pero sin gol

En el primer tiempo los dos equipos se sacaron chispas, la Juventus empezó mucho mejor y puso en aprietos un par de veces a Courtois que tuvo que salvar a su equipo más de una vez. Con un Vlahovic muy activo y muy peligroso la Juve estuvo muy cerca de ponerse por encima en el marcador, pero contra el Madrid no se puede perdonar y después del minuto 20 el equipo blanco se lo llevó por encima dejando como figura del primer tiempo a Di Gregorio arquero de la Vecchia Signora quien le negó el gol al equipo blanco durante todo el primer tiempo.

La primera parte se vivió con mucha intensidad, muchas opciones de gol y una gran paridad analizando los primeros 45 minutos, que dejaron al equipo madrileño con mejores sensaciones pero con la idea de mejorar sobre todo en la parte defensiva para el segundo tiempo.