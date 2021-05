En video quedó la expulsión que sufrió Di María por pegarle a Fernandinho

Vea también: Fecha, horario y sede para partidos de Santa Fe, Nacional y Equidad en Libertadores y Sudamericana

Ya con el marcador en contra y con la expulsión del ‘Fideo’, el Manchester City se volcó al ataque y aprovechó los espacios, pero la falta de definición de los delanteros del City y las atajadas del portero costarricense Keylor Navas el marcador no fue mayor.



No obstante, alguien que no quedó contento con lo que sucedió fue Pochettino, quien al finalizar el compromiso fue a hablar con el central del partido a decirle lo que no le había parecido.