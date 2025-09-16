Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 11:50
Athletic de Bilbao vs Arsenal: partido en vivo por la fecha 1 de Champions League 2025-2026
Athletic de Bilbao se enfrenta a Arsenal, en Champions League 2025-2026
Athletic de Bilbao se enfrenta a Arsenal por Champions League 2025-2026 este 16 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Athletic de Bilbao vs Arsenal: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2