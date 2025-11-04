Actualizado:
Sáb, 01/11/2025 - 15:00
Atlético de Madrid vs R. Union SG: partido en vivo por la fecha 4 de Champions League 2025-2026
Atlético de Madrid se enfrenta a R. Union SG, en Champions League 2025-2026
Atlético de Madrid se enfrenta a R. Union SG por Champions League 2025-2026 este 04 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Atlético de Madrid vs R. Union SG: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2