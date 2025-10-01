Cargando contenido

Dortmund vs Athletic
Champions League 2025-2026
Actualizado:
Dom, 28/09/2025 - 14:00

Borussia Dortmund vs Athletic de Bilbao: partido en vivo por la fecha 2 de Champions League 2025-2026

Borussia Dortmund se enfrenta a Athletic de Bilbao, en Champions League 2025-2026

Borussia Dortmund se enfrenta a Athletic de Bilbao por Champions League 2025-2026 este 01 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Borussia Dortmund vs Athletic de Bilbao: número de goles marcados y partidos jugados

