Actualizado:
Dom, 28/09/2025 - 14:00
Borussia Dortmund vs Athletic de Bilbao: partido en vivo por la fecha 2 de Champions League 2025-2026
Borussia Dortmund se enfrenta a Athletic de Bilbao, en Champions League 2025-2026
Borussia Dortmund se enfrenta a Athletic de Bilbao por Champions League 2025-2026 este 01 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
