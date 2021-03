EN VIVO: Carlos Antonio Vélez analiza los cuartos de final de la Champions League

Carlos Antonio Vélez, en su audiocolumna 'Palabras Mayores', habla del duelo Real Madrid vs Liverpool y las demás llaves de los cuartos de final de la Champions League. Siga el análisis en VIVO por Antena 2:

Manchester City vs Borussia Dortmund

Porto vs Chelsea

Bayern Múnich vs PSG

Real Madrid vs Liverpool

Mire también: Real Madrid vs Liverpool: así se jugarán los cuartos de final de la Champions League