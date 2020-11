EN VIVO: Dynamo vs Barcelona; Champions League

Messi se quedó en Barcelona y también De Jong. Sorprende que el argentino no viaje, pero hay suficientes jugadores en la nómina de delanteros que pueden actuar en su posición, más complicado supone entender la ausencia de De Jong.

Y es que el holandés, que juega habitualmente de centrocampista, es de los pocos que pueden actuar también en la posición de central, demarcación en la que el Barça tiene solo un jugador disponible (Clement Lenglet) y tres bajas (Piqué, Araújo y Umtiti).

Por eso, Koeman dio paso a un central del filial, Óscar Mingueza, para jugar como acompañante del francés. Además de estas tres bajas, el Barça tampoco puede contar con Sergi Roberto ni con Sergio Busquets, ni Ansu Fati.

Dynamo vs Barcelona: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El partido Dynamo vs Barcelona se puede ver por ESPN2 Sur e ESPN Play Sur en toda Sudamérica. En Estados Unidos transmite CBS All Access, TUDN USA, UniMás, TUDN App, TUDN.com, ZonaFutbol y Univision NOW. Si está en España el encargado es Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+. Igualmente, Antena 2, Antena2.com y el canal de Antena 2 en Youtube le llevan todas las emociones del partido GRATIS.

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

España: 9:00 pm