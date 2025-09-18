Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 14:00
Eintracht Frankfurt vs Galatasaray: partido en vivo por la fecha 1 de Champions League 2025-2026
Eintracht Frankfurt se enfrenta a Galatasaray, en Champions League 2025-2026
Eintracht Frankfurt se enfrenta a Galatasaray por Champions League 2025-2026 este 18 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Eintracht Frankfurt vs Galatasaray: número de goles marcados y partidos jugados
