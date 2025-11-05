Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 15:00
Manchester City vs Borussia Dortmund: partido en vivo por la fecha 4 de Champions League 2025-2026
Manchester City se enfrenta a Borussia Dortmund, en Champions League 2025-2026
Manchester City se enfrenta a Borussia Dortmund por Champions League 2025-2026 este 05 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Manchester City vs Borussia Dortmund: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2