Actualizado:
Sáb, 01/11/2025 - 12:50
Napoli vs Eintracht Frankfurt: partido en vivo por la fecha 4 de Champions League 2025-2026
Napoli se enfrenta a Eintracht Frankfurt, en Champions League 2025-2026
Napoli se enfrenta a Eintracht Frankfurt por Champions League 2025-2026 este 04 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Napoli vs Eintracht Frankfurt: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2