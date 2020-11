En el Estadio Do Dragao se enfrentan el Porto y Marsella por el Grupo C de la Champions League en donde los dirigidos por Sérgio Conceicao (Porto) vienen de ganar el último compromiso ante Olympiacos (2-0) por lo que no quiere perderle la vista al líder Manchester City.

Para este compromiso se rescata la vuelta del colombiano Luis Díaz quien había estado ausente debido a la lesión que sufrió en el compromiso ante el conjunto inglés. "Depende de nosotros definir nuestra estrategia y estar preparados para los diferentes escenarios que pueda presentar el Marsella. El chip de una competición a la siguiente tiene que cambiarse de forma completamente natural. Un juego es un juego, no me veo de otra manera", expresó el estratega Conceicao.

SIGA EN VIVO PORTO VS MARSELLA; CHAMPIONS LEAGUE

Por otra parte se encuentra Marsella, dirigido por el ex técnico del Porto, André Villas-Boas quien tuvo el fin de semana para descansar, teniendo en cuenta que debió ser aplazado el compromiso que tenía en la Liga de Francia por los casos positivos de Covid-19 que padecen los jugadores de Lens.

Cabe resaltar que el técnico del conjunto francés podrá contar con el regreso de Dimitri Payet y Dario Benedetto.