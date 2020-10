EN VIVO: PSG VS Manchester United; Champions League, Fecha 1

Con la presencia de Neymar y Mbappé vuelve a rodar el balón de la Champions League en el estadio del PSG; el duelo más atractivo del Grupo H. El PSG busca nuevamente empezar con pie derecho para volver a la final del torneo más importante del continente europeo; para ello el técnico alemán, Thomas Tuchel cuenta con todo su arsenal, entre los que se encuentran Ángel Di María, Mauro Icardi, Marco Verrati; para dejar los tres puntos en casa.

Mientras tanto, el Manchester United Regresa nuevamente a la Champions League luego de que su última aparición fue en la temporada 2018/2019. Por tal razón, los dirigidos por Solskjaer no podrán hacer uso de su ficha estrella y ex PSG, Edison Cavani, debido a que “necesitaba más días de entrenamiento”.



Cabe resaltar que los futbolistas Mason Greenwood, Jesse Lindgard, Harry Maguire y Eric Bailly no forman parte del equipo que viajó a las tierras parisinas por decisión del cuerpo técnico.