R. Union SG vs Inter
Champions League 2025-2026
Actualizado:
Sáb, 18/10/2025 - 14:00

R. Union SG vs Inter de Milán: partido en vivo por la fecha 3 de Champions League 2025-2026

R. Union SG se enfrenta a Inter de Milán por Champions League 2025-2026 este 21 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

R. Union SG vs Inter de Milán: número de goles marcados y partidos jugados

Transmisión en vivo

R. Union SG

Inter de Milán

Champions League

