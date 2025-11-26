Cargando contenido

Sporting vs Club Brugge
Champions League 2025-2026
Actualizado:
Dom, 23/11/2025 - 15:00

Sporting de Lisboa vs Brujas: partido en vivo por la fecha 5 de Champions League 2025-2026

Sporting de Lisboa se enfrenta a Brujas por Champions League 2025-2026 este 26 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Sporting de Lisboa vs Brujas: número de goles marcados y partidos jugados

