"Entiendo que fue muy decepcionante": Klopp estalló tras la derrota del Liverpool

Liverpool vivió una noche para el olvido en su visita a suelo italiano. El conjunto red perdió 4-1 ante Napoli y tuvo uno de sus peores partidos en mucho tiempo en la Champions League.

Después del encuentro una de las voces más fuertes sobre lo sucedido fue la de Jurgen Klopp. El entrenador alemán fue bastante critico con lo sucedido en el partido.

"Tengo que disculparme por esto. Es un vuelo largo de Liverpool a Napoli, por todas las cosas que invierten, entiendo que fue muy decepcionante". fue la primera palabra de Klopp en rueda de prensa.

Sobre los problemas del equipo, el DT remarcó: "Los problemas que tuvimos esta noche eran obvios. Número uno, Napoli jugó un partido realmente bueno y nosotros hicimos un partido realmente malo".

El entrenador apuntó los problemas del juego del cuadro 'red': "¿Por qué jugamos mal? No podemos ignorar el comienzo y cómo sucedió, cómo comenzó con el penalti y luego poco después otro penalti. En este ambiente no es fácil; simplemente no jugamos lo suficientemente bien".

Y añadió: "La pregunta de por qué no lo hacen, obviamente es mi trabajo resolver eso. Debimos haber jugado bien y no pasó, nuevamente es mi responsabilidad".

Finalmente, le entrenador manifestó la necesidad de mejorar: "Definitivamente tenemos que reinventarnos porque las cosas básicas no estaban allí. Es un período difícil, de eso no hay duda. Fue la actuación menos compacta que vi de nosotros en mucho, mucho tiempo".