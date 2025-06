¿Fracaso con el Real Madrid? Mbappé rompió el silencio

El delantero del Madrid explicó de nuevo su salida del PSG: "No creo que me haya ido pronto, mi historia había terminado, tenía que acabar. No siento ninguna amargura, había llegado al final de un camino. Lo intenté todo. Pero el destino quería que ganaran sin mi".



Sobre su rendimiento, consideró que desde que empezó 2025 ha hecho "buenos partidos, aunque no es perfecto hay una trayectoria ascendente". "Pero lo más importante es ganar títulos y todavía queda alguno. El Mundial de Clubes es muy importante", añadió.

"Creo que en una carrera tenemos muchos desafíos. Yo estoy en el ojo del huracán y es bueno, siempre he estado ahí, eso me obliga a trabajar. Le he dado la vuelta a muchas situaciones en mi carrera, me han acusado de muchas cosas y he logrado superarlo. Soy yo el que tengo que trabajar", dijo.

