En la jornada de este jueves, Real Madrid visita a Frankfurt para disputa la ronda clasificatoria de la Champions League Femenina.

Se espera que la colombiana Linda Caicedo sea protagonista del partido, más teniendo en cuenta que el equipo estrena entrenador con Pau Quesada.

Siga Frankfurt vs Real Madrid EN VIVO 11 de septiembre: hora y canal para la Champions Femenina

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2

Horarios del partido

España: 19:00

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 13:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00