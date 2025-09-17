'Fulminan' a Richard Ríos: "Lo hace pésimo"

Por la primera fecha de la fase liga de UEFA Champions League, Benfica sufrió un impase y perdió 2-3 ante Qarabag en el Estadio Da Luz, generando molestia entre la hinchada y la dirigencia, pues el entrenador Bruno Lage fue cesado de su cargo.

Varias lluvias han recaído sobre jugadores del Benfica, y el colombiano Richard Ríos no se salva, pues si bien generó muchas expectativas a su llegada y ganó el título de Supercopa de Portugal, no ha mostrado su mejor versión.

Diferentes medios portugueses se refirieron al partido, y en general, al presente de Richard Ríos en Benfica; acerca de su presencia ante Qarabag, uno lo calificó con cuatro puntos y otro con cinco sobre diez.

El analista Carlos Antonio Vélez recopiló algunos comentarios procedentes de Portugal sobre Richard Ríos y los replicó en sus 'Palabras Mayores' de este miércoles 17 de septiembre. En términos generales, están 'rajando' al mediocampista.