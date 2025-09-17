Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 10:33
'Fulminan' a Richard Ríos: "Lo hace pésimo"
El mediocampista fue titular en la derrota 2-3 de Benfica ante Qarabag por Champions League.
Por la primera fecha de la fase liga de UEFA Champions League, Benfica sufrió un impase y perdió 2-3 ante Qarabag en el Estadio Da Luz, generando molestia entre la hinchada y la dirigencia, pues el entrenador Bruno Lage fue cesado de su cargo.
Varias lluvias han recaído sobre jugadores del Benfica, y el colombiano Richard Ríos no se salva, pues si bien generó muchas expectativas a su llegada y ganó el título de Supercopa de Portugal, no ha mostrado su mejor versión.
Puede leer: Mourinho sería el nuevo técnico de una figura de Selección Colombia
Diferentes medios portugueses se refirieron al partido, y en general, al presente de Richard Ríos en Benfica; acerca de su presencia ante Qarabag, uno lo calificó con cuatro puntos y otro con cinco sobre diez.
El analista Carlos Antonio Vélez recopiló algunos comentarios procedentes de Portugal sobre Richard Ríos y los replicó en sus 'Palabras Mayores' de este miércoles 17 de septiembre. En términos generales, están 'rajando' al mediocampista.
Críticas a Richard Ríos en Portugal
"Richard Ríos se molestó con sus compañeros después de que Qarabag se acercó con peligro a la portería; levantó los brazos pidiéndole al equipo que recapacitara", explicó uno de los medios de comunicación citados por CAV.
Posterior al juego, el futbolista fue abordado en zona de mixta y se le preguntó sobre su actuar con sus compañeros en el partido, y allí fue cuando Ríos "rechazó los interrogantes de la prensa".
Acerca del estilo de juego de Richard Ríos, en Portugal afirman que "le gusta rematar desde media distancia pero casi siempre lo hace mal, el gol aún no ha llegado", siendo esta una oportunidad de mejora.
Le puede interesar: Ex técnico de James descartó llegar a la Liga Betplay: "a Colombia no"
Además, los medios de comunicación portugueses afirman que Richard Ríos "está lejos de la categoría que lo llevó al Benfica", y que si bien tiene "frescura", "intenta el gol sin ninguna eficacia".
Por último, se llegó a afirmar que el colombiano Richard Ríos "tira mucho a la puerta pero con mala puntería, lo hace pésimo", aunque, eso sí, "la entrega nadie se la discute".
Palabras Mayores del 17 de septiembre de 2025
Fuente
Antena 2