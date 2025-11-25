Galatasaray Vs Unión Saint Gilloise EN VIVO hora y canal para ver Champions

El Galatasaray de Davinson Sánchez juega la quinta fecha de la Champions League frente al Union Saint Gilloise en casa, un partido en el que el equipo turco llega como el gran favorito.

Davinson y su equipo han firmado un gran arranque de esta edición de la liga de campeones, con 9 puntos en 4 partidos producto de 3 victorias y una derrota, la de la primera fecha frente al Frankfurt, después se impuso a Liverpool, Bodo Glimt y Ajax. En este momento están novenos por encima de equipos como el Barcelona o el Chelsea.

Por otro lado el Union Saint Gilloise no ha tenido el mejor rendimiento, un equipo modesto que ha conseguido 3 puntos tras perder con Atlético, Inter y Newcastle y haberle ganado al PSV. Están en la posición número 28 y si quieren seguir soñando con meterse tienen que empezar a sumar.