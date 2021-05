Guardiola evitó los reproches para Manchester City y defendió sus cambios

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que para ser la primera final de la Liga de Campeones que disputa, su equipo jugó un buen partido.



"Hemos jugado 62 partidos. Estamos tristes, tenemos que aprender de esto. La temporada fue excepcional. Lo hemos dado todo y no hemos podido ganar, pero volveremos más fuertes", dijo el técnico español en rueda de prensa.

Lea también: Thomas Tuchel: "Sabíamos que no éramos los favoritos" en la final de Champions



"Es el Chelsea, no podemos crear más ocasiones. No es fácil. Para ser la primera final, jugamos un buen partido. Mostramos mucho coraje y lo dimos todo. Los voy a felicitar por la gran temporada y por el gran partido que jugamos hoy", añadió.



Sobre su decisión de dejar fuera de la alineación titular a un medio centro defensivo como Fernandinho y a Rodri, Guardiola apuntó que eligió lo mejor que pudo.



"Como contra el Lyon, contra el Dortmund, el PSG... Nos costó romper líneas en la primera mitad, en la segunda estuvimos mejor. Ellos hicieron el gol, nos costó defender su balones largos. Necesitas inspiración y en los momentos que nos acercamos no conseguimos el gol. Competimos perfectamente contra ellos. Merecimos marcar un gol, pero no lo logramos", señaló.

De interés: El desahogo de Havertz en Chelsea: "me importa una mier... cuánto he costado"



"Es un sueño para nosotros estar aquí aunque no ganemos. Ojalá podamos volver", agregó.



El técnico español no quiso oír hablar de la próxima temporada ni de posibles fichajes en el mercado veraniego.



"No puedo pensar ahora en la siguiente temporada", apostilló.