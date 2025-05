Inter de Milán y Barcelona no se guardan nada: Alineaciones Confirmadas

Se juegan los partidos de vuelta de las semifinales de la Champions League y lo cierto es que el duelo entre el Barcelona y el Inter de Milán es de los más llamativos.

Este será el 18° encuentro de una gran competición europea entre Internazionale y Barcelona, solo Bayern de Múnich vs Real Madrid (28), Juventus vs Real Madrid (21) e Inter vs Real Madrid (19) se han enfrentado más veces en la historia. Cada uno de los dos últimos partidos entre ambos equipos ha terminado 3-3, en la Champions League en octubre de 2022 y en la ida de esta temporada.

El Barcelona solo ha ganado uno de sus seis partidos fuera de casa de la Champions League contra el Internazionale (3E 2D), una victoria por 2-1 en diciembre de 2019. En general, el Barça ha logrado solo cinco victorias en 24 partidos fuera de casa en Italia (21%), su ratio de victorias más bajo en cualquier nación no española en la competición.

Alineación Inter de Milán

Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Thuram, Martínez

Alineación Barcelona

Szczesny, Martín, Martínez, Cubarsí, García, Pedri, De Jong, Rapinha, Olmo, Yamal, Torres