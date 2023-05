La más que probable presencia del luso Rafael Leao en el once del Milan marca un partido de vuelta de las semifinales de Liga de Campeones, en el que el Inter necesitará más frialdad, para rentabilizar la ventaja de dos goles que cosechó en la ida, y alcanzar una final que no logra desde hace trece años, frente a lo que sería una gesta histórica de los 'rossoneri', que precisan no solo la cabeza, sino el corazón para tocar la gloria.



Este martes, el Meazza acogerá un nuevo 'Derbi della Madonnina', quizá el más especial de la última década, con una final de Liga de Campeones en el horizonte. El segundo capítulo del duelo de las diez 'orejonas' en el que el Inter lo tiene más cerca, pero tendrá que luchar contra el arma más poderosa del Milan para conseguirlo.



El partido de ida en el Giuseppe Meazza (San Siro), con el Milan como local, dejó muy tocado a los 'rossoneri'. Vieron cómo su faceta en 'Champions' se desplomó en apenas veinte minutos de asedio interista que resolvió el partido. Los de Pioli despertaron ligeramente en la segunda mitad, pero sin su estrella sobre el césped poco pudieron hacer para recortar distancias.



Una crisis que se agravó con la derrota en Serie A ante el Spezia que le compromete su presencia en esta competición la temporada que viene.

Siga Inter vs Milan EN VIVO: hora y canal de tv este martes para ver la Champions League

El partido Inter vs Milan de este martes 16 de mayor por la Champions League se podrá ver en Colombia y toda Sudamérica a través de Star+ y ESPN; además, se podrán seguir todas las emociones por Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00 14:00

México: 13:00

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00

Argentina y Chile: 16:00

Estados Unidos: 15:00 (este), 11:00 (pacífico)