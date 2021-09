Inter vs Real Madrid: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El Real Madrid, líder liguero español, acude el miércoles a Milán para enfrentarse al Inter buscando prolongar sus buenos resultados del campeonato español en su estreno en la Champions.

INTER DE MILÁN VS REAL MADRID: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Inter vs Real Madrid se puede ver en ESPN2 Colombia, Star+. En Estados Unidos transmite Paramount+, Univision NOW, TUDN.com, Galavision, TUDN App y en México lo hace TNT Go, TNT Mexico, HBO Max. Movistar+, Movistar Liga de Campeones llevan el juego por televisión en España.

España: 8:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

El equipo de Carlo Ancelotti inicia su periplo continental frente al que se perfila como su principal rival dentro del grupo D del torneo continental, donde también están encuadrados el Shakhtar Donetsk y el Sheriff Tiraspol moldavo.

Los blancos acuden a Italia tras su exhibición del domingo frente al Celta (5-2), que ha llenado de moral al equipo merengue, eliminado el pasado año en semifinales del torneo continental frente al Chelsea, a la postre campeón.

El equipo dio un recital ofensivo alabado por Ancelotti en rueda de prensa, que también puso el foco sobre los errores en defensa, que les costó dos goles y que tendrán que evitar frente al conjunto de Simone Inzaghi.

- 'Mejorar en defensa' -

El técnico merengue que, de cara a Milán, debería poder recuperar a David Alaba, superado unos problemas musculares, pero no podrá contar con Marcelo ni el francés Ferland Mendy, apostó este martes por estar bien posicionados.

"A veces el equipo se desequilibra. Si el posicionamiento es bueno, con balón, te permite recuperar más fácil cuando pierdes", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

Delante, el técnico italiano, que busca su segunda Copa de Europa con el Real Madrid, tras ganar la 'Décima' en 2014 superando en la final al Atlético, volverá a confiar en Karim Benzema.

El delantero francés ha empezado la temporada como una flecha y acumula cinco goles en cuatro partidos, liderando la tabla de goleadores de campeonato español.

El delantero galo probablemente volverá a contar con la asistencia del joven brasileño Vinicius, del que Benzema aseguró que "es un fenómeno".

"La diferencia de Vinicius es que ahora es más frío ante la portería rival, pero es el jugador de los años pasados, muy rápido, muy bueno en el uno contra uno", dijo Ancelotti, deseando que "siga así".

'Vini' volvió hacer gala el domingo de una capacidad de desborde, que puede ayudar mucho a los merengues el miércoles en San Siro, ante un Inter que espera no repetir las dos derrotas del pasado año ante el Real Madrid y su eliminación en la fase de grupos.

"Es pasado. Fue una gran oportunidad que pasó y mañana empezamos de nuevo. El grupo es difícil, pero esperamos pasar", aseguró Inzaghi, que advierte contra el buen momento blanco.

El Inter recibirá al Real Madrid con la baja sensible del centrocampista Stefano Sensi, que resultó lesionado en la rodilla en ese encuentro.

- Objetivo: pasar de ronda -

Inzaghi también tiene la duda del defensa Alessandro Bastoni, un pilar de la zaga interista, que ya se perdió por lesión el encuentro contra la Sampdoria.

"Quiere jugar. Ayer se entrenó a ritmo bajo, hoy deberá subir el nivel un poco y veremos qué respuesta da", afirmó este martes Inzaghi en rueda de prensa.

El Inter se lanza a Europa tras un verano movido, en el que se fueron dos de sus referentes como son el delantero Romelu Lukaku y el lateral Hachraf Hakimi.

Para suplir la baja de Lukaku, el Inter cuenta con la llegada del bosnio Edin Dzeko, que el miércoles probablemente acompañará al argentino Lautaro Martínez en el ataque del conjunto italiano, que no supera la fase de grupos desde 2010.