Inzaghi confesó la clave para revivir al Inter y vencer al Barcelona: "sin miedo"

El fútbol no para y las semifinales de la presente edición de la UEFA Champions League están por desarrollarse, donde los partidos de ida se llevarán a cabo esta semana con los duelos entre Barcelona vs. Inter de Milán y Arsenal vs. PSG.

El torneo de clubes más prestigioso del mundo entra en sus instancias finales y el compromiso entre el cuadro catalán y el equipo ‘Nerazzurri’ se lleva la mayor cantidad de las miradas, donde el juego de ida se llevará a cabo en Barcelona este miércoles 30 de abril a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

