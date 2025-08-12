Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 14:21
Jhon Durán enciende alarmas en Fenerbahce; salió lesionado en duelo ante Feyenoord
El delantero colombiano pidió la sustitución al minuto 62 del partido de 'playoffs' de Champions.
El atacante Jhon Durán no pudo continuar en el partido donde el Fenerbahçe recibía la visita del Feyenoord, duelo de vuelta de la tercera ronda de clasificación a la próxima UEFA Champions League.
El delantero antioqueño de 21 años, autor del segundo gol del Fenerbahçe en el minuto 45+2, fue derribado repentinamente al intentar rematar de cabeza un balón puesto por Youssef En-Nesyri, Durán recibió asistencia médica inicial en el campo, pero finalmente fue sustituido al minuto 62 por el brasileño Anderson Talisca.
Lea también: Cruzeiro tiene negociaciones adelantadas con jugador de la Selección Colombia
En otras noticias: ¿Colombia debe cambiar de líder para el Mundial 2026?
Jhon Durán: gol y lesión en la clasificación de Fenerbahce
El exjugador de Envigado, Aston Villa y Al Nassr, empezaba por primera vez como titular un partido vistiendo la camiseta del Fenerbahce, lo hacía en este compromiso de ‘playoffs’ de la UEFA Champions League.
El conjunto dirigido por el técnico José Mourinho buscaba concretar su clasificación a la siguiente y última ronda de estos ‘playoffs’ luego de sufrir una derrota por 2-1 en territorio neerlandés, algo que finalmente lograría gracias a una goleada por 5-2, donde el colombiano Jhon Durán fue protagonista anotando una de las anotaciones.
Preocupación en Fenerbahce y en Selección Colombia por la lesión de Durán
A la espera de un comunicado oficial acerca de la lesión que impidió a Jhon Durán continuar en el partido, la situación genera preocupación tanto en el conjunto turco como en la selección ‘Tricolor’, pues Mourinho había declarado días antes que el delantero no estaba en su plenitud física y quizás en su afán de buscar su mejor ritmo tendría una sobrecarga muscular.
Así las cosas, el atacante antioqueño deberá entrar en un proceso de recuperación y esperar que tiempo estará ausente de las canchas, recordando que la próxima semana se disputarán los juegos de ida en las últimas series de ‘Playoffs’, donde Fenerbahce jugará contra el vencedor de la contienda entre Niza y Benfica.
Por su parte, la Selección Colombia deberá afrontar los partidos de Eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026 en el próximo septiembre, primero de local ante Bolivia el día 4 y luego de visitante frente a Venezuela el día 9.
Fuente
Antena 2