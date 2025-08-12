Jhon Durán enciende alarmas en Fenerbahce; salió lesionado en duelo ante Feyenoord

El atacante Jhon Durán no pudo continuar en el partido donde el Fenerbahçe recibía la visita del Feyenoord, duelo de vuelta de la tercera ronda de clasificación a la próxima UEFA Champions League.

El delantero antioqueño de 21 años, autor del segundo gol del Fenerbahçe en el minuto 45+2, fue derribado repentinamente al intentar rematar de cabeza un balón puesto por Youssef En-Nesyri, Durán recibió asistencia médica inicial en el campo, pero finalmente fue sustituido al minuto 62 por el brasileño Anderson Talisca.

