Mié, 06/08/2025 - 20:39
Jhon Jader Durán preocupa a José Mourinho en Fenerbahçe
Fenerbahçe perdió ante Feyenoord en el partido de ida de la tercera fase previa de la Champions League.
Fenerbahçe tuvo un amargo debut este miércoles 6 de agosto en la UEFA Champions League al perder en condición de visita 2-1 ante Feyenoord de los País Bajos en la tercera ronda previa.
Tras el resultado adverso, el equipo turco deberá trabajar la clasificación a la siguiente etapa del certamen el próximo martes 12 de agosto en condición de local.
Jhon Jader Durán preocupa a Mourinho
El delantero colombiano Jhon Jader Durán, que comenzó el compromiso en el banco de suplentes de Fenerbahçe, fue enviado al terreno de juego en el minuto 58 en lugar de Írfan Can Kahveci.
Durante los 32 minutos en cancha, Durán tocó en diez oportunidades el balón, ganó cuatro duelos, perdió en tres ocasiones el esférico, recibió dos faltas y no pudo concretar ningún disparo al arco contrario.
A pesar de ser su cuarto partido con la camiseta de Fenerbahçe, el propio José Mourinho, entrenador del equipo turco, reconoció que el colombiano no está en su mejor estado físico.
“Jhon Durán no está en su mejor estado físico, pero su presencia siempre crea un partido muy dinámico y beneficioso. Creo que el equipo jugó muy bien en la segunda mitad”, dijo Mourinho.
Lo dicho por Mourinho explica la suplencia de Jhon Jader Durán y el echo de solo haber sumado 32 minutos.
Se espera que para el próximo martes el colombiano mejore su condición física y tenga un mayor protagonismo en el encuentro de vuelta de la tercera ronda previa en la UEFA Champions League.
