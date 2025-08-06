Jhon Jader Durán preocupa a José Mourinho en Fenerbahçe

Jhon Jader Durán preocupa a Mourinho

El delantero colombiano Jhon Jader Durán, que comenzó el compromiso en el banco de suplentes de Fenerbahçe, fue enviado al terreno de juego en el minuto 58 en lugar de Írfan Can Kahveci.

Durante los 32 minutos en cancha, Durán tocó en diez oportunidades el balón, ganó cuatro duelos, perdió en tres ocasiones el esférico, recibió dos faltas y no pudo concretar ningún disparo al arco contrario.

A pesar de ser su cuarto partido con la camiseta de Fenerbahçe, el propio José Mourinho, entrenador del equipo turco, reconoció que el colombiano no está en su mejor estado físico.

“Jhon Durán no está en su mejor estado físico, pero su presencia siempre crea un partido muy dinámico y beneficioso. Creo que el equipo jugó muy bien en la segunda mitad”, dijo Mourinho.