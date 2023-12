Sin duda alguna, el panorama para Juan Guillermo Cuadrado con el Inter de Milan a nivel grupal es muy bueno. Líderes de la Serie A y clasificados como segundos a los octavos de final de la Uefa Champions League en un mano a mano con la Real Sociedad. Sin embargo, el oriundo de Necoclí, Antioquia vive otro escenario individualmente, pues el antioqueño no es una de las cartas principales de Simone Inzaghi por sus reiteradas lesiones musculares que lo han apartado en la liga local y a nivel internacional.

Inter recibió en la fecha definitiva de grupos a la Real Sociedad en un encuentro clave para los italianos. El triunfo les daba el liderato y la clasificación a octavos de final como primeros. Simone Inzaghi se decantó por una nómina mixta con Juan Guillermo Cuadrado, que recibió su primera titularidad por las bajas de Benjamin Pavard y Denzel Dumfries. Cuadrado disputó los 95 minutos de un frío empate sin goles y tuvo un buen remate que pasó cerca del arco español antes de culminar el primer tiempo.

Juan Guillermo Cuadrado, pese a disputar la totalidad del partido, sufrió bastante por las molestias de una tendinitis que todavía no ha cesado, y claro, no es fácil jugar lesionado durante un juego clave como este. No obstante, Simone Inzaghi no ocultó su felicidad por el buen rendimiento del colombiano.

Simone Inzaghi reiteró en la previa que Juan Guillermo Cuadrado seguía recuperándose de las molestias, y aunque no estaba al 100% sabía que debía alinearlo por las bajas de Denzel Dumfries y Benjamin Pavard. Fue grata la sorpresa del buen rendimiento del ex Juventus de Turín y el entrenador italiano lo elogió, "todos me dieron respuestas importantes. Cuadrado, por ejemplo, habría jugado menos con Pavard y Dumfries disponibles, no puede entrenar con regularidad y vive con un problema. Me dio gran disponibilidad y se lo agradezco".

Para Juan Guillermo Cuadrado, esta semana será vital para recuperarse finalmente de la tendinitis que todavía lo aqueja y estar listo con el objetivo de enfrentar a la Lazio por la siguiente jornada de la Serie A. La última decisión será de Simone Inzaghi si ve con buenas posibilidades de que el colombiano sea de la partida en dicho encuentro.