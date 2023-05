"Jugamos con el dolor del año pasado": Guardiola eufórico tras golear al Madrid en Champions

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró feliz este miércoles tras golear 4-0 al Real Madrid y pasar a la final de Champions asegurando que "el deporte siempre te da una segunda oportunidad".

"Tengo la sensación de que hemos jugado con el dolor de llevar dentro todo un año la eliminación del año pasado", dijo Guardiola en rueda de prensa, en referencia a su eliminación en las semifinales de la pasada edición de la Champions contra el Real Madrid.

"Hoy hemos sacado todo eso en energía, en deseo. Fue muy duro (lo del año pasado), pero tengo la sensación de que el deporte siempre te da una segunda oportunidad, te da la revancha y esta vez hemos tenido suerte y la hemos aprovechado", afirmó el técnico del City.

Guardiola consideró que su equipo tuvo un rendimiento "de lo más alto considerando el rival".

"Teníamos que rendir bien y lo hicimos, especialmente en la primera parte", afirmó Guardiola, para el que "tuvimos claro como jugar, presionamos muy alto, la manera de atacar...".

"En la segunda parte, cuando era un partido para de hundirlo (al Real Madrid), hemos empezado a correr arriba y abajo y no era cómodo. Al final han llegado los goles y se han calmado. Ganar como hemos ganado nos da una enorme satisfacción", afirmó.

También reconoció el impulso dado por el público en el Etihad porque "jugar en casa es distinto en esta competición", afirmó.

Guardiola adelantó que ahora serán considerados favoritos para la final contra el Inter de Milán, algo que no le gusta. "La única manera de ser mejor que el otro es manejar la pelota mejor que el otro, no eres mejor sólo pensándolo. No es fácil manejar ser favoritos", consideró.

Respecto a la final, Guardiola afirmó que "el placer de estar ahí es incalculable. Claro que el Inter nos puede ganar, pero cómo hemos jugado no nos lo quita nadie".