Juventus anunció la lesión y el tiempo de baja que tendrá Juan David Cabal

La Juventus de Turín pierde a su defensor colombiano Juan David Cabal (lesionado en el muslo derecho cuando jugaba contra el Villarreal en partido de UEFA Champions League) al menos dos semanas, anunció este jueves el club italiano.

"Los exámenes realizados establecieron que el jugador sufría una lesión de nivel intermedio en el bíceps femoral del muslo derecho", indicó la Juventus en el comunicado.

Lea también: Arquero de la Liga BetPlay, cerca de ser convocado a la Selección Colombia