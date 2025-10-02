Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 11:04
Juventus anunció la lesión y el tiempo de baja que tendrá Juan David Cabal
El futbolista se perderá varios partidos con su club y con la Selección Colombia.
La Juventus de Turín pierde a su defensor colombiano Juan David Cabal (lesionado en el muslo derecho cuando jugaba contra el Villarreal en partido de UEFA Champions League) al menos dos semanas, anunció este jueves el club italiano.
"Los exámenes realizados establecieron que el jugador sufría una lesión de nivel intermedio en el bíceps femoral del muslo derecho", indicó la Juventus en el comunicado.
Cabal podría alargar su recuperación
Según el diario deportivo la Gazzetta dello Sport y la cadena de televisión Sky Sport, la ausencia del defensor podría alcanzar el mes y medio, pues el colombiano será sometido a otros exámenes más adelante que podrían demorar su regreso.
"En dos semanas se realizarán nuevos exámenes para determinar la duración precisa de su convalecencia", añadió el equipo italiano, que recordemos terminó empatando 2-2 en el duelo ante el ‘Submarino Amarillo’.
Juan David Cabal es baja para los amistosos de Colombia
Cabal, de 24 años, se retiró caminando con dificultad y entre lágrimas tras un cuarto de hora del encuentro de la segunda jornada de la UEFA Champions League, una lesión frustrante, pues hace poco había regresado a las canchas tras 10 meses de recuperación por la rotura de ligamento en una de sus rodillas.
Fichado en julio de 2024 procedente del Verona, su primera temporada en Turín terminó en noviembre de aquel año tras la grave lesión que sufrió mientras estaba concentrado con la selección colombiana, que no lo podrá llamar por esta nueva molestia física, recordando que el conjunto ‘Tricolor' enfrentará el 11 de octubre a México y tres días después a Canadá.
Fuente
Agencia AFP / Antena 2