Juventus vs Barcelona: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En el Juventus Stadium se jugará un compromiso del cual se ha hablado a lo largo de la semana; Juventus vs Barcelona disputarán el partido por la segunda fecha de la Champions League. No obstante, no será el partido que se esperaba debido a la ausencia de Cristiano Ronaldo, que aún sigue con el Covid-19.



Los dirigidos por Andrea Pirlo no pasan un buen inicio de temporada, ya que en las últimas dos fechas de la Serie A no conoce la victoria. Sin embargo, en el debut de la Liga de Campeones ante Dinamo de Kiev logró la victoria (2-0) por lo que esperan obtener los tres puntos que los deje como líderes del Grupo G.



Según Pirlo, el volante argentino Paulo Dybala se encuentra cansado, pero es normal después de haber jugado su primer compromiso como titular.

JUVENTUS VS BARCELONA; CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

El partido Juventus vs Barcelona se puede ver a través de ESPN 2 para toda Sudamerica este miércoles 28 de octubre. Para los usuarios de dicho canal, el encuentro también se puede ver online. También lo podrá ver ONLINE por ESPN Play. Recuerde que puede seguir el encuentro GRATIS en Antena2.com

Mientras tanto, el equipo de Ronald Koeman desea salir del bache en el que se encuentra, teniendo en cuenta que el fin de semana pasado perdieron el clásico ante Real Madrid, por lo que Lionel Messi y compañía necesitan empezar a mejorar el rendimiento para olvidar los malos resultados.



Cabe resaltar que para este compromiso, Koeman no podrá contar con su arquero titular Marc-André ter Stegen y Philippe Coutinho por problemas musculares.



"Pese a que el FC Barcelona tienes algunas ausencias, tiene grandes futbolistas. Las claves para nosotros serán el deseo y la determinación. Será un duelo difícil, pero hermoso", sentenció el estratega.