Juventus vs Porto: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

La Juventus se juega gran parte de la temporada recibiendo al Porto, equipo que ganó en el compromiso de ida 2-1 y que dejó mal parado a los de Andrea Pirlo. Por tal razón, el estratega italiano confía en su estrella Cristiano Ronaldo, quien podría darle una mano a la 'Vecchia Signora' para no complicar las aspiraciones de llegar al tramo final de la Champions League, la cual tiene como objetivo principal, ya que el título liguero está lejano.

JUVENTUS VS PORTO: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Juventus vs Porto se puede ver en ESPN Play Sur e ESPN2 Sur. En Estados Unidos transmite ZonaFutbol, SiriusXM FC, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, TUDN App, CBS Sports Network, Paramount+, TUDN USA y UniMás y En México lo hace ESPN2 Norte e ESPN Play Norte. Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1 y Mitele Plus llevan el juego por televisión en España.



España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

"Conocemos la importancia de este partido, es fundamental para lo que resta de temporada, no podemos fallar", señaló Pirlo sobre la noche más importante de su incipiente carrera de entrenador.

Una eliminación ante el Oporto, en la misma ronda que la temporada pasada ante el Lyon (0-1, 2-1), sería nefasta para la Juventus, que encomendó la revolución en el juego al 'Maestro' con la condición de que no se resintieran los resultados.

"Es la 'Juve', es normal que tengamos que ganar. Fue el caso cuando yo era jugador, será también como entrenador", aseguró Pirlo hace seis meses, poco antes de estrenar su traje de técnico.

El puesto de Pirlo no está en juego. A pesar de que no es la apisonadora que acostumbraba, la Juventus está viva en todas las competiciones y el técnico cuenta con el crédito necesario para sobrevivir en caso de no tener éxito inmediato.