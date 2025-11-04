Cargando contenido

Sporting vs Juventus, Champions League
Sporting vs Juventus, Champions League
Antena 2
Champions League
Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 13:16

Juventus vs Sporting EN VIVO 4 de noviembre: hora y canal par la Champions

Se disputa una fecha más de la Champions League.

Juventus y Sporting disputan una fecha más de Champions League.

Se espera el protagonismo del colombiano Luis Suárez.

Siga Juventus vs Sporting EN VIVO 4 de noviembre: hora y canal par la Champions

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Juventus logo

Juventus

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Sporting de Lisboa

Imagen
Champions League

Champions League

Cargando más contenidos

Fin del contenido