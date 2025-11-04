Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 13:16
Juventus vs Sporting EN VIVO 4 de noviembre: hora y canal par la Champions
Se disputa una fecha más de la Champions League.
Juventus y Sporting disputan una fecha más de Champions League.
Se espera el protagonismo del colombiano Luis Suárez.
Siga Juventus vs Sporting EN VIVO 4 de noviembre: hora y canal par la Champions
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 15:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00
Fuente
Antena 2