Juventus y Sporting disputan una fecha más de Champions League.

Se espera el protagonismo del colombiano Luis Suárez.

Siga Juventus vs Sporting EN VIVO 4 de noviembre: hora y canal par la Champions

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00