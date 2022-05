Klopp lamenta la lesión de Thiago: "Creo que no llegará a la final de Champions"

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, admitió que es muy probable que Thiago Alcántara se pierda la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El futbolista español tuvo que ser sustituido al descanso del partido que su equipo ganó este domingo contra el Wolverhampton Wanderers por un problema muscular.

"Creo que no va a llegar a la final, pero no lo sé. Estaba cojeando, así que no es la mejor señal", dijo el técnico alemán a Sky Sports.

Klopp dio detalles de la lesión

Al término del partido contra Wolverhampton, el entrenador alemán dio algunos detalles de la situación de Thiago Alcántara.

Aunque cree que no llegará a la final de la Champions League, Klopp espera que se le realicen los exámenes pertinentes.

“No es bueno, pero no puedo decir más. Estaba afuera con las familias, tenía a su hijita sobre los hombros, así que podía caminar, eso obviamente es una buena señal. Todo lo demás lo veremos a partir de mañana. Damos la oportunidad de tener el escaneo; hace que las noticias no sean mejores ni peores. Queremos esperar hasta que sepamos más al respecto y luego también obtendrá la información”, dijo.