Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, dejó caer que no está contento con el juego del Real Madrid en la final de París y que tiraron una vez a puerta y fue gol.

"El Madrid es increíble. La posesión fue del 50 %, pero nosotros tuvimos más disparos, más disparos a puerta, pero la más definitiva la tuvieron ellos. Ellos marcaron y nosotros no, es la explicación más fácil del fútbol. Ha sido un resultado muy difícil de aceptar", explicó Klopp en rueda de prensa.

"Su portero ha sido el hombre del partido, eso implica que algo nos ha salido mal. Courtois ha hecho tres paradas increíbles. Podríamos haber tomado mejores decisiones en los últimos tres cuartos del campo".

"Creo que el Madrid ha tirado una vez y ha hecho gol, ¿no? Escucha, respeto completamente al Real Madrid. Hagas lo que hagas, mientras esté en las reglas, está bien, nosotros también hemos tenido que defendernos en muchos momentos. El Madrid pudo haber jugado mejor, pero no les hizo falta y ganaron", añadió el germano.

Sobre los problemas fuera del estadio, Klopp apuntó que su familia tuvo problemas para entrar al campo y que habrá investigaciones sobre lo que ha ocurrido. "Ha sido muy difícil ahí fuera, pero no sé mucho aún".

El técnico alemán fue preguntado por si el cansancio del Liverpool fue clave para la derrota en la final.

"No ha ayudado, no, pero no ha sido la razón. Que vaya la pelota dentro o no, depende de centímetros, no de otra cosa. Hemos tenido ocasiones en el mano a mano, Courtois las ha parado".