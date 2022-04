Klopp sobre Luis Díaz: "no había visto a alguien así antes"

Jürgen Klopp subrayó la buena actitud del jugador colombiano Luis Díaz, a quien valoró su actitud positiva en cada uno de los entrenamientos desde que llegó al fútbol inglés a finales de enero pasado.

“No puede dejar de sonreír en el entrenamiento. No estoy seguro de haber visto a alguien así antes, siempre sonriendo. No sabíamos qué tan rápido se adaptaría. Todos los jugadores que hemos fichado en los últimos años están felices. Este no es el peor lugar del mundo. ¡El hecho de que realmente disfrute entrenar es genial!”, dijo el alemán durante la previa del partido ante Benfica por los cuartos de final de la Champions League.

Ya sobre el rival de este miércoles, el técnico del Liverpool destacó que quiere que su equipo sea el rival "al que nadie quiere encontrarse" y que espera mostrar la misma imagen este miércoles que la semana pasada contra el Benfica.

Vea también: City empató con el Liverpool y sigue líder de la Premier

El conjunto inglés recibe en Anfield a los lisboetas con el 1-3 da la ida, resultado que les hace ser muy optimistas de cara a estar en semifinales.

"Jugamos bien en Benfica y me gustó. El objetivo es ser ese equipo al que nadie quiere enfrentarse. Jugar de forma agresiva, defendiendo bien... Sabemos cómo juegan, cómo tratan de aislar a Darwin y aprovechar la velocidad de Rafa Silva. Hay mucho en lo que trabajar", dijo Klopp en rueda de prensa.

Le puede interesar: La Premier siga caliente: tabla de posiciones tras el City vs Liverpool

Los 'Reds' llegan a esta vuelta de cuartos después de empatar a dos contra el Manchester City en la Premier League y antes de medirse a los "cityzens" en la semifinal de la FA Cup.

"El próximo partido no influye en la alineación de mañana, pero el último que jugamos sí. Es un calendario muy apretado, nadie se ha lesionado por lo que sé, pero tenemos que ver quién está más fresco", apuntó Klopp, pensando en posibles rotaciones.

"Es un partido superimportante. El año pasado luchamos mucho para llegar a la Champions y ahora tenemos la oportunidad de meternos en semifinales. Es increíble. El fin de semana jugamos contra el City, ¿cómo iba a ponerme a pensar en otras competiciones? Mañana jugamos contra el Benfica, ¿cómo voy a pensar en otra cosa?", añadió.