La Champions arranca con polémica y el Real Madrid en el centro de la discusión
El Real Madrid empezó su camino en la Champions con una victoria 2-1 sobre el Olympique de Marsella.
En el inicio de una nueva edición de Champions League el Real Madrid recibió al Olympique de Marsella en lo que sería un enfrentamiento muy entretenido que se terminó definiendo con un polémico penal que Mbappé transformó en el 2-1 final.
El equipo merengue arrancó su participación en la copa de campeones de la UEFA frente a un rival fuerte como el Marsella que está volviendo a la competición, en un encuentro marcado por el debut de Mastantuono o la roja de Carvajal la polémica no fue ajena al trámite del partido.
Mano polémica en el segundo penal del Madrid
En el final del partido Mbappé marcó el segundo de su equipo y el segundo en su cuenta personal, ambos de penal, después de una mano de Facundo Medina en el área. La mano ha causado revuelo después del partido por la posición de la mano del defensor del Marsella. Las manos en el futbol es un concepto que no se ha logrado aclarar del todo, el mismo delantero francés habló de la situación al final del partido y dijo "Nos han cambiado muchas veces la regla, a veces se pitan todas a veces no".
Lo único claro es que en esta acción la única decisión la tiene el juez central que consideró que estaba ampliando el rango normal del brazo, si bien parece ser que es una mano natural en posición de apoyo, pero para el árbitro fue penal claro que el delantero del Madrid transformó en gol.
Esto se le viene al Madrid en Champions
Después del triunfo 2-1 sobre el Marsella, al Real Madrid le esperan varios retos exigentes en la Champions League. Primero jugará como visitante ante el Kairat Almaty el 30 de septiembre. Luego, el 22 de octubre recibe a la Juventus en el Santiago Bernabéu. Más adelante, está programado un duelo fuera de casa contra el Liverpool el 4 de noviembre, así como otro encuentro con Olympiacos también en condición de visitante el 26 de noviembre.
