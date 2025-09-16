La Champions arranca con polémica y el Real Madrid en el centro de la discusión

Mano polémica en el segundo penal del Madrid

En el final del partido Mbappé marcó el segundo de su equipo y el segundo en su cuenta personal, ambos de penal, después de una mano de Facundo Medina en el área. La mano ha causado revuelo después del partido por la posición de la mano del defensor del Marsella. Las manos en el futbol es un concepto que no se ha logrado aclarar del todo, el mismo delantero francés habló de la situación al final del partido y dijo "Nos han cambiado muchas veces la regla, a veces se pitan todas a veces no".

Lo único claro es que en esta acción la única decisión la tiene el juez central que consideró que estaba ampliando el rango normal del brazo, si bien parece ser que es una mano natural en posición de apoyo, pero para el árbitro fue penal claro que el delantero del Madrid transformó en gol.